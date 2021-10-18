В Новосибирске на заводе «Тяжстанкогидропресс» начата процедура банкротства и введено наблюдение

Суд признал завод банкротом. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Арбитражный суд поставил точку в деле новосибирском машиностроительном заводе ПАО «Тяжстанкогидропресс». Напомним, иск с требованием признать предприятие банкротом поступил из-за огромных долгов.

Как сообщает «Коммерсант», в иске о самобанкротстве, который «Тяжстанкогидропресс» подал позже, указана общая сумма долгов - 1,1 миллиарда рублей.

Сейчас на предприятии, где продолжают работать более 200 сотрудников, по решению суда начата процедура банкротства и введено наблюдение. Однако работники надеются, что заводу удастся договориться с банком, который выкупил долг.

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