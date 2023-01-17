Фан-клуб Мити Фомина отправил деньги в новосибирский приют в честь дня рождения певца

Фанаты Мити Фомина пожертвовали деньги в новосибирский приют. Фото: Даниил ОПАРИН/предоставлено Ириной

Во вторник, 17 января певцу Мите Фомину исполнилось 49 лет! Московский фан-клуб исполнителя решил поздравить любимого кумира необычным образом. Они сделали пожертвования в «Первый городской приют города Новосибирска».

- Написали нам сообщение «Доброго вечера! Мы хотели бы отправить помощь приюту в размере 10 000 рублей и таким образом поздравить нашего артиста с днем рождения». Мы созвонились с девочками и все обсудили, - рассказала КП-Новосибирск Ирина Лапина, волонтер «Первого городского приюта». - Также они решили помочь приюту в родном городе Мити Фомина в память о его не так давно умершей собаке.

По словам Ирины, пожертвования пойдут на нужны приюта. Основной упор сделают на закуп собачьего корма.

- В приюте 270 собак! Они хотят кушать каждый день, - говорит волонтер.

Напомним, что Митя Фомин родился и учился в Новосибирске. Ранее он рассказал КП-Новосибирск о своем детстве в столице Сибири. А еще поделился, почему в Москве предпочитает ездить на такси.

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