«Говорю, что я – сибиряк, а на меня смотрят, как на австралийца»: Митя Фомин рассказал о своем детстве в Новосибирске

Митя Фомин всегда говорит, что он - сибиряк. Фото: Вячеслав АШУРКОВ

Митя Фомин в Новосибирске – не просто гость: он родился и вырос в столице Сибири, здесь началась его карьера. Артист побывал в гостях на радио «Комсомольская правда» и рассказал о своем детстве, встрече с «Иванушками» и объяснил, почему в Москве предпочитает ездить на такси.

«УХАЖИВАЛ ЗА МЫШАМИ»

- У меня были концерты в Новом Уренгое, Нефтеюганске, Сургуте, и я решил, чтобы не тратить 10 часов в дороге и не лететь в Москву и потом из столицы в Новосибирск, где у меня планировался концерт, сразу прилететь в Сибирь, - рассказал КП-Новосибирск Митя Фомин. - Вечерний Новосибирск меня удивил: чистенький, новостройки новые. Я заселился в отель с шикарным видом.

- Корни новосибирские еще чувствуются? В улицах запросто ориентируешься?

- А что, не чувствуется, - рассмеялся Митя Фомин. – А улицы – зачем их все знать, есть навигатор. Но, конечно, я знаю, где находятся Красный проспект, улица Богдана Хмельницкого, Фрунзе, Советская – те места, где я учился в гимназии, в меде. И я вообще всегда с гордостью заявляю, что я – сибиряк, и на меня смотрят, как на австралийца в каком-нибудь Зимбабаве.

- А как все-таки местные называют улицу Богдана Хмельницкого? Богдашка, Богданка?

- Богдашка, конечно! Богданка – это женщина какая-то. А Богдашка – это улица, и ее всегда так называли. У меня есть такое воспоминание из детства: напротив остановки «Стадион Сибирь» была булочная, там продавали свежий хлеб, и мы покупали этот хлеб еще с машины. Это было после 8 вечера, и я помню, что по 20 копеек стоил батон, и я покупал его. И смотрел на молодежь, которая собиралась у соседнего клуба «Отдых». И я помню, что однажды там стояла девушка в разных колготках, и это было так модно – в середине 80-х так еще никто не одевался.

- Жаль, что клуб «Отдых» снесли…

- Я считаю, что это отвратительно: это такой был памятник советской архитектуры! Там можно было сделать выставочный центр, музей современного искусства. А жилые дома, которые строят там, могут построить везде. Но такого уникального здания уже не будет.

- В Новосибирске еще одно знаковое место – зоопарк, наверняка и о нем есть воспоминания из детства?

- Я там юннатом был, когда учился: кружок проводили по воскресеньям. В зоопарке есть кормовое отделение – его называют «мышатник». Там разводят кормовых мышей, а мы за ними ухаживали. Те условия, в которых животные жили там, конечно, были чудовищными: крохотные клетушки, медведи, которые ходили взад-вперед по узкой клеточке, плюхались в ванну. И директор Ростислав Шило настоял на том, чтобы зоопарк расширили.

«РЕДКО САЖУСЬ ЗА РУЛЬ, НО ИНСПЕКТОРЫ ГИБДД УЗНАЮТ»

- Машину я вожу в Москве, но делаю это редко – в основном езжу на такси. Хотя вожу я прекрасно, у меня хороший водительский стаж. Учитывая, что у меня в семье никогда не было машины, я свой первый автомобиль купил в 30 лет и научился водить достаточно поздно. А в Москве нечасто сажусь за руль, потому что там страшно дорогие парковки, на каждом углу камеры и ты штрафы ловишь через минуту.

- А инспекторы ГИБДД тебя узнают? Документы проверяют?

- Никаких поблажек нет! Хотя, конечно, узнают, улыбаются, желают счастливого пути. Но чтобы кто-то пьяным вывалился и его оправдали – в наше время такое уже невозможно.

- На ваше творчество в свое время повлияла группа «Иванушки»: вы с ними сейчас дружите?

- Это была эпохальная встреча: я еще тогда работал в клубе «Вавилон», и «Иванушки» приезжали на концерт в ДКЖ. А моя подруга познакомилась с Андреем в лифте гостиницы «Интернациональ» в Москве, взяла у него телефон. И когда «Иванушки» приехали в Новосибирск, говорит: Митька, пойдем на концерт, я знаю Андрея. Я ему позвонила, он нас ждет». Мы приперлись в ДКЖ, там были тысячи поклонниц. Нас с подругой провели за кулисы. Мы посмотрели концерт, потом посидели с ними. И когда ребята потом обедали в клубе «Вавилон», я подошел к Андрею и сказал: «Я хочу как вы!». Андрей ответил: «Хочешь – значит, пробуй». Мол, приезжай в Москву. И Андрей стал, считай, моим крестным, дал такое благословение. Мы с ним дружим до сих пор, Андрей – удивительно широкой души человек, с невероятной харизмой и энергетикой.

- У вас есть боевая награда за боевые заслуги – расскажите о ней.

- Вы имеете в виду награду, которую вручали всем артистам, которые были в Чечне. Я неоднократно бывал в горячих точках, в том числе и в ДНР. И вообще считаю, что это долг каждого артиста – поддержать тех, кто защищает наш мир и покой, настроить их на оптимизм.

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