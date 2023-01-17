В Новосибирске дело водителя, сбившего на переходе отца и дочь, передали в суд спустя год

В Новосибирске до суда дошло дело о сбитых на переходе отце и дочке. Фото: ГИБДД Новосибирска.

В Новосибирске дошло до суда дело о ДТП, в котором год назад пострадали отец с 12-летней дочерью. Об этом во вторник, 17 января, сообщили в пресс-службе Калининского районного суда.

Дело поступило в суд 16 января 2023 года. Авария произошла 16 января 2022 года – 27-летний гражданин Узбекистана за рулем Mitsubishi Galant проигнорировал запрещающий сигнал светофора и сбил двух пешеходов на улице Объединения.

После аварии 41-летнего отца и дочь увезли в больницу. В суде отметили, что здоровью мужчины был причинен тяжкий вред.

Водителя обвиняют по части 1 статьи 264 УК РФ о нарушении ПДД, которое повлекло причинение тяжкого вреда здоровью. Обвиняемого заключили под стражу еще 3 ноября 2022 года. Ему может грозить лишение свободы до 2 лет.

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