В Новосибирске иномарка сбила папу с дочкой, переходивших дорогу

Под колесами машины пострадала школьница и ее папа. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске, днем в воскресенье, 16 января, под колесами машины пострадала школьница и ее папа. ДТП случилось в Калининском районе города.

— Сегодня, в 14:40 27-летний водитель автомобиля «Митсубиси Галант», ехал по улице Объединения, со стороны улицы Столетова, в сторону улицы Учительская. Около дома №23\3 на улице Объединения он сбил 41-летнего мужчину и его 12-летнюю дочку, переходивших дорогу по пешеходному переходу, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Пострадавших отца и дочь доставили в больницу для уточнения травм. На месте произошедшего работали сотрудники ГИБДД.

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