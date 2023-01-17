В Новосибирской области на Крещение организуют 29 купелей

На Крещение 19 января в Новосибирской области организуют 29 купелей.
Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск
На Крещение 19 января в Новосибирской области организуют 29 купелей. Об этом на пресс-конференции 17 января заявил начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по НСО Юрий Карпов.
По словам Юрия Карпова, у прорубей будут дежурить спасатели, медики и полицейские.
− Все места обследованы, в некоторых уже происходит распил и выемка льда, − отметил начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по НСО.
Восемь купелей в регионе сделают круглосуточными.
Ранее стало известно, что в Новосибирске откроют шесть купелей. Где они будут находиться − читайте в материале КП-Новосибирск.
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