В ходе спецоперации погиб отец троих детей из села в Новосибирской области

В зоне СВО погиб отец троих детей из Новосибирской области. Фото: предоставлено Воробьёвским сельсоветом / Алексей БУЛАТОВ.

В зоне проведения СВО погиб житель Венгеровского района Пётр Леонов. 48-летний мобилизованный попал под миномётный обстрел 14 января. Информацию об этом предоставили в Воробьёвском сельсовете.

Пётр родился в селе Воробьёво, отучился на тракториста, отслужил в армии, женился и переехал в село Павлово. Дома у него остались трое детей.

Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что в селе под Новосибирском простились с погибшим на СВО 33-летним Александром Смердовым.

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