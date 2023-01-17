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НовостиПроисшествия17 января 2023 3:16

В селе под Новосибирском простились с погибшим на СВО 33-летним Александром Смердовым

Мужчину похоронили в селе Новопичугово
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Под Новосибирском простились с погибшим на СВО бойцом из Ордынского района. Фото: Администрация Ордынского района.

Под Новосибирском простились с погибшим на СВО бойцом из Ордынского района. Фото: Администрация Ордынского района.

В ходе специальной военной операции в ДНР погиб 33-летний житель Ордынского района Александр Смердов. Об этом сообщают на сайте районной администрации.

Его похоронили в родном селе Новопичугово.

Напомним, ранее КП-Новосибирск сообщала о том, что в Барабинск доставили тело погибшего на СВО 42-летнего военнослужащего Владимира Богдашова.

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