В Новосибирской области простятся с погибшим в ходе СВО военнослужащим Владимиром Богдашовым

В Новосибирскую область доставят тело погибшего бойца из Барабинского района. Фото: Горсайт.

В понедельник, 16 января, в город Барабинск Новосибирской области доставят тело погибшего в ходе СВО военнослужащего Владимира Богдашова. Эту информацию КП-Новосибирск сообщили в военном комиссариате Барабинского района.

В социальных сетях общественники объявили сбор средств для помощи семье погибшего. Герою было 42 года.

Воинское звание и должность бойца в военкомате назвать отказались.

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