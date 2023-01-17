Президент России Владимир Путин поручил губернатору Новосибирской области усилить борьбу с туберкулёзом

В Новосибирской области развивают сферу здравоохранения, но надо усилить работу по профилактике туберкулеза. Фото: www.kremlin.ru.

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе видеоконференции с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым согласился с тем, что регион успешно развивается, в том числе в сфере здравоохранения.

Президент отметил усиление высокотехнологичной борьбы с онкологией, а также реализацию проектов по развитию медицины в сельской местности Новосибирской области. Однако он подчеркнул, что в регионе необходимо усилить борьбу с опасным инфекционным заболеванием – туберкулёзом.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что Владимир Путин на встрече с Травниковым назвал Новосибирскую область регионом-лидером.

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