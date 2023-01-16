Владимир Путин на встрече с Травниковым назвал Новосибирскую область регионом-лидером

Владимир Путин провел встречу с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провел встречу в формате видеоконференции с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым. Президент отметил, что у региона достаточно хорошие показатели.

— Новосибирская область у нас по многим показателям в лидерах, все параметры весьма достойные, удовлетворительные, — приводит слова Владимира Путина сайт «Кремлин».

Глава региона доложил президенту об успехах, достигнутых в Новосибирской области за последние пять лет, а также о реализации крупных проектов. В частности, Андрей Травников рассказал о программе «Академгородок 2.0», подразумевающей развитие Новосибирского научного центра, а также о программе развития аэропорта Толмачёво. Был затронут также вопрос о помощи мобилизованным жителям области и их семьям.

Владимир Владимирович согласился с тем, что в Новосибирской области происходят положительные изменения в сфере здравоохранения и обратил внимание на необходимость усиления борьбы с заболеваемостью туберкулёзом. Также президент отметил необходимость работы над школьной инфраструктурой.

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