Новосибирские блогеры подали в суд на массажный салон, где они нашли скрытую камеру

Блогеры подали в суд на салон, который заподозрили в скрытой съемке. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА / скриншот из видео.

Новосибирские девушки-блогеры подали в суд на массажный салон, который они обвиняют в съемке клиентов на скрытую камеру. Напомним, развернулась история еще в конце ноября прошлого года. Медийных личностей звали в этот салон по бартеру — за рекламу.

Поначалу у девушек все шло хорошо — сервис в салоне их полностью устраивал. Однако вскоре они обнаружили крайне неприятную находку. В кабинетах стояли скрытые камеры, выглядевшие как usb-устройство и спрятанные в розетке среди настоящих вилок. Прямо напротив стульев, где раздевались посетительницы. Вскрылось все благодаря администратору на ресепшене. Она провела расследование, нашла камеру, сняла с нее флешку и посмотрела. Роликов с обнаженными девушками там набралась целая коллекция.

— Иск в суд подала я и еще несколько человек. В общей сложности нас где-то пять-шесть. Пострадавших в разы больше, конечно, там человек 30-40 наберется. Но в суд решили обратиться не все. Однако мы намерены добиться правды, — пояснила КП-Новосибирск блогер Ольга Платонова. — Заседание нам назначили на начало февраля.

Владелец салона, по словам блогера, подал к ним встречный иск за клевету и потребовал опровергнуть порочащую информацию, а также выплатить по миллиону рублей компенсации с каждой медийной персоны.

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