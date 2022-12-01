«Камеры висели прямо там, где переодевались девушки»: в Новосибирске в массажном салоне работала скрытая камера - ее разоблачили блогеры

Девушки нашли в массажной комнате камеру, замаскированную под USB-зарядку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА / скриншот из видео.

Массажный салон, в который приглашали красивых девушек-блогеров за рекламу по бартеру, оказался в центре скандала. Несмотря на пятибалльные отзывы и приятные цены, уютная студия таила опасность. Клиентки заявили, что их снимали скрытой камерой! Несколько девушек рассказали, как совершили эту чудовищную находку. А мы выяснили, что грозит владельцу салона за незаконную съемку.

КОВАРНЫЕ ЗАРЯДКИ

О скрытых камерах в салоне рассказала новосибирский бьюти-блогер Инна под ником «Хитрая лиса». Впервые в это заведение она попала в августе.

- Мне предложили курс массажа по бартеру взамен на рекламу студии в соцсетях. Я подумала, почему бы нет? Договорились, после сеанса я сняла видеообзор. Все замечательно и прекрасно. Каждый раз после сеансов сам владелец салона подходил, общался, узнавал, как и что. Даже разных массажисток предлагал, - рассказала Инна в соцсетях.

Но спустя два месяца благодаря сарафанному радио она узнала новость о том, что в массажных кабинетах стояли скрытые камеры. Так сразу и не заподозришь: камера выглядела как USB-устройство и пряталась в розетке среди настоящих вилок. Прямо напротив стульев, где раздевались посетительницы.

- Администратор увидела на рабочем компьютере студии видео и скриншоты с другой обнаженной девушкой, которая также приходила рекламировать салон. Узнала ее по фото, позвонила и все рассказала. По ракурсу поняли, что снято на скрытую камеру-зарядку там, где девушки переодевались. Некоторые снимали одежду полностью, с бельем, - продолжает Инна. - Интересно, что у меня всегда была фобия камер. В общественных туалетах я смотрела на потолок, по сторонам - казалось, что меня снимают. Еще тогда, в августе, спросила у владельца, нет ли у них случайно камер в массажной. «Нет-нет, ты что, не переживай», - ответил он.

Позже блогер нашла эту модель скрытой камеры в интернет-магазинах. А пересмотрев свой августовский обзор, с ужасом обнаружила в кадре ту самую зарядку.

В интернете много таких дешевых девайсов. Зарядка - не муляж и свою функцию выполняет, но миниатюрная камера в ней ни к чему. Фото: кадр из видео.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПОРНОГРАФИИ?

Слова Инны подтвердила Ольга Платонова, другая блогер, известная в Сети как Сибирская Круэлла.

- Этот филиал открылся в Новосибирске в конце прошлой зимы - начале весны. И дело, со слов руководителя, совсем не шло. Все лето очень много девочек-блогеров ходили к нему, рекламировали салон. Я была одной из первых. Пока все не вскрылось благодаря администратору на ресепшене. Она провела расследование, нашла камеру, сняла с нее флешку и посмотрела. Видео таких девчонок, как я, насобиралась целая коллекция. Куда он потом девал эти видео - продавал или оставлял для своего пользования, мы не знаем, но это уже статья за изготовление порнографии, - говорит Ольга Платонова.

Сам руководитель филиала массажного салона все обвинения отрицает.

- В нашем салоне никаких записывающих устройств нет. Доказательств этого мне никто не предъявлял, - прокомментировал он в разговоре с КП-Новосибирск.

ОТ ШТРАФА ДО 4 ЛЕТ ТЮРЬМЫ

Всевидящее око может подкарауливать и в других комнатах для интимных дел: в раздевалках, банях, даже туалетах. Несколько лет назад в такое «реалити-шоу» попал новосибирский журналист, зайдя в уборную привокзальной гостиницы. Администрация тогда объяснила камеру у писсуаров заботой о безопасности.

Можно ли объяснить тем же и камеры в комнате, где девушки раздеваются перед массажем? Корреспондент КП-Новосибирск задала этот вопрос юристу.

- Безопасностью это никоим образом объяснить нельзя, потому что вторгаются в личное неимущественное пространство граждан. В местах, где могут быть любые лица, например коридор, холл, камеры можно устанавливать, пожалуйста. Но в туалетах, душевых, массажных комнатах ни в коем случае нельзя, - объяснил КП-Новосибирск юрист Константин Зиновьев.

По словам юриста, вариантов наказания недобросовестного бизнесмена несколько.

- Согласно статье 151 Гражданского кодекса РФ можно потребовать компенсацию морального вреда, причем просить сколько угодно, окончательный размер определит суд. В Уголовном кодексе есть статья 137 «Нарушение неприкосновенности частной жизни», в которой есть пункт о собирании сведений о частной жизни с использованием своего служебного положения, а это отягчающее обстоятельство. В соответствии с частью 2 статьи 137 наказания начинаются от штрафа до 300 тысяч рублей до лишения свободы на срок до 4 лет с запретом занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью, - добавил Константин Зиновьев.

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