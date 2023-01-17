Сибирячка, похудевшая на 13 кило после коронавируса, ищет медсестру из-за постковидного синдрома

Анне стало хуже после перенесенного ковида. Фото: предоставлено Анной Пахомовой

Сибирячке, похудевшей на 13 килограммов после коронавируса, требуется медсестра. Напомним, что Анна Пахомова больше года воюет с собственным организмом. Она никак не может выйти в ремиссию. Причина тому - постковидный синдром. Женщина переболела коронавирусом, а он нанес удар по её поджелудочной.

Врачи до сих пор не знают, как лечить женщину. Сейчас Анне требуется помощь медсестры, чтобы она ей ставила капельницы на дому.

- Мне нужна медсестра, умеющая работать с плохими венами, ставить внутривенные периферические катетеры, - рассказала КП-Новосибирск Анна Пахомова.

Женщина живет на левом берегу. Поэтому ей нужен медработник, проживающий в Кировском районе или на Затулинке.

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