«Я крошусь, как бабушка»: жительница Новосибирска после коронавируса похудела на 13 килограммов и мучается от болей

Анна похудела на 13 килограммов. Фото: предоставлено Анной Пахомовой

Медицинская карта 33-летней Анны Пахомовой больше напоминает тома романа «Война и мир». Больше года женщина воюет с собственным организмом, но никак не может выйти в ремиссию. Причина тому - постковидный синдром. Женщина переболела коронавирусом, а он нанес удар по поджелудочной.

Врачи хватаются за головы и не знают, как лечить Анну. Тем временем организм медленно, но верно съедает сам себя. История болезни - в материале КП-Новосибирск.

СКИНУЛА 13 КИЛОГРАММ

На здоровье Анна никогда не жаловалась. Как и все, могла простыть, поболеть несколько дней - и все проходило. Всю статистику испортил коронавирус.

- Это было весной прошлого года. Сначала заболела мама, а через пару дней и я перестала чувствовать запахи, поднялась температура. Появилась сильная слабость, я даже с кровати встать не могла. Да еще и оба бока заболели одновременно. Около месяца я просидела дома, - рассказала КП-Новосибирск Анна Пахомова. - Когда пришел отрицательный тест, из всех симптомов осталась только слабость. Я даже 200 метров до магазина пройти не могла.

После коронавируса начались проблемы с поджелудочной. Фото: предоставлено Анной Пахомовой

Слабость и боль в левом боку (осталась только она. - Ред.) так и не проходили. Плюс ко всему Анна начала резко терять вес. С привычных 56 килограммов женщина похудела до 43.

- Боль в левом боку была со стороны поджелудочной. Я обратилась к гастроэнтерологу и с мая по декабрь 2021 года лечилась у него. Было еще терпимо, а ближе к концу зимы боли усилились, появилась тошнота, поднималась температура, - вспоминает женщина. - Сначала мне ставили отечную форму панкреатита, а уже после начали болеть печень и желчный пузырь.

НА ТЕЛЕ ПОЯВИЛИСЬ СИНЯКИ, НАЧАЛИСЬ КРОВОТЕЧЕНИЯ

Анна испугалась и не понимала, что происходит. Антибиотики, гормоны, ферменты женщина пила чуть ли не килограммами, но организм будто отторгал всю медицинскую помощь.

- В марте 2022 года мне удалили желчный пузырь. Врачи думали, что проблема в нем, якобы боли должны были пройти. За операцию я отдала 54 тысячи рублей. Да, рвота прошла, но проблемы с поджелудочной стали сильнее, - объясняет Анна.

На теле появляются синяки. Фото: предоставлено Анной Пахомовой

С каждым днем становилось хуже. Анна начала отекать, на теле ни с того ни с сего появлялись синяки. По словам женщины, начались регулярные кровотечения.

- С весны этого года я почти живу в больницах. Многие врачи говорят, что это постковидный синдром с поражением поджелудочной железы. Из-за этого страдает печень. Врачи не знают, как это лечить. Если ночью мне становится плохо, я вызываю скорую, и меня отправляют к терапевту, терапевт - к гастроэнтерологу, и так по кругу. В больницу меня не кладут, потому что тоже не знают, что делать, - продолжает сибирячка. - Я крошусь, как бабушка: волосы лезут, постоянно чешусь. Даже к психиатрам ходила, но они никаких проблем не нашли.

От таблеток у женщины отекают ноги. Фото: предоставлено Анной Пахомовой

«СКАЗАЛИ, НУЖЕН КОНСИЛИУМ»

Сейчас Анне не остается ничего другого, кроме как продолжать пить таблетки и ждать каких-либо подвижек. Как говорит женщина, врачи из поликлиники обратились за помощью в региональный минздрав.

- Они попросили собрать консилиум по поводу моего случая, чтобы понять, что делать. Дату, правда, пока не назначили, но я жду. Вообще, говорили, что требуется лечение в Москве, но у меня нет таких денег, - добавляет Анна.

Врачи ставят разные диагнозы. Фото: предоставлено Анной Пахомовой

Анна обратилась за помощью к Георгию Солдатову, чтобы он помог решить ситуацию.

- Ситуация длится уже несколько месяцев. Мы изучили документы, удостоверились, что состояние здоровья женщины ухудшается. Ее не берут ни в одну больницу города, потому что не знают, как лечить. Мы отправили обращения в новосибирский СК и прокуратуру. Попросили проверить действия врачей, - прокомментировал КП-Новосибирск Георгий Солдатов, юрист сибирской правозащитной группы «Радетель».

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