Австралийская семья, живущая в Новосибирске, получила вид на жительство в России

Семья австралийки Сабрины Хэйр получила вид на жительство в России. Фото: стоп-кадр / Ютуб-канал RussianHomesteadGirl

Семья австралийки Сабрины Хэйр получила вид на жительство в России. Об этом блогер сообщила в беседе с «Царьград Новосибирск».

Напомним, иностранцы приехали в Россию пару лет назад. Спустя некоторое время они получили РВП – разрешение на временное проживание. Австралийцы мечтают, что в будущем им выдадут гражданство РФ.

Вид на жительство дает право поселиться в любом уголке страны и устроиться на любую работу. Сабрина рассказала, что на оформление документов ушло около четырех месяцев.

− Мы очень рады наконец-то получить то, что мы так долго ждали. В 2023 мы надеемся купить землю и построить дом и ферму на Алтае, − поделилась планами девушка.

Кстати, Новый год она вместе с семьей праздновала в Новосибирске. Блогера поразила красота города, носившего статус новогодней столицы России.

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