Австралийская семья, живущая в Новосибирске, получила вид на жительство в России

Семья австралийки Сабрины Хэйр получила вид на жительство в России. Фото: стоп-кадр / Ютуб-канал RussianHomesteadGirl
Семья австралийки Сабрины Хэйр получила вид на жительство в России. Об этом блогер сообщила в беседе с «Царьград Новосибирск».
Напомним, иностранцы приехали в Россию пару лет назад. Спустя некоторое время они получили РВП – разрешение на временное проживание. Австралийцы мечтают, что в будущем им выдадут гражданство РФ.
Вид на жительство дает право поселиться в любом уголке страны и устроиться на любую работу. Сабрина рассказала, что на оформление документов ушло около четырех месяцев.
− Мы очень рады наконец-то получить то, что мы так долго ждали. В 2023 мы надеемся купить землю и построить дом и ферму на Алтае, − поделилась планами девушка.
Кстати, Новый год она вместе с семьей праздновала в Новосибирске. Блогера поразила красота города, носившего статус новогодней столицы России.
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