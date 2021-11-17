Австралийской семье, живущей в Новосибирске, разрешили остаться в России. Фото: RussianHomesteadGirl // YouTube/

Австралийской семье Хэйр, которая примерно 2 года живет в Новосибирске, разрешили остаться в России. Иностранцы получили временное проживание в стране — РВП. В перспективе они намерены получить и гражданство. Об этом рассказала Сабрина Хэйр, младшая из семьи австралийцев. Девушка опубликовала видео на своем YouTube-канале.

— Сегодня такой классный день — мы наконец-то получили РВП. Спустя почти год неуверенности у нас есть какой-то статус. Мы простояли в очереди в миграционный центр больше часа, и в наших паспортах появился статус временного проживания. Ура! Поедем праздновать! — говорит на видео Сабрина.

По словам иностранки, семье нужно начинать новый жизненный этап — жить как русские, найти работу, улучшать знание языка, а также работать над тем, чтобы жить в России постоянно. Они намерены получить вид на жительство, а затем и гражданство.

Семья Хэйр переехала в Новосибирск из небольшого города, расположенного на побережье Западной Австралии. Младшей Сабрине, которая ведет YouTube — 25 лет, Джоуэшу, среднему брату, 26 лет, а старшей сестре Аните и ее супругу — 28 лет.

Переехать в Россию австралийцы решили после того, как побывали на Горном Алтае. Семья иностранцев планирует создать ферму в горах и производить там натуральную продукцию.

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