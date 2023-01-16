В Новосибирске закрыли проезжую часть улицы Дмитрия Шамшурина

Проезжую часть улицы Дмитрия Шамшурина закрыли в Новосибирске. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Проезжую часть улицы Дмитрия Шамшурина закрыли в Новосибирске. Об этом сообщили в мэрии города.

Речь идет об участке в районе дома №8 на Комсомольском проспекте. Проехать там нельзя будет с 16 по 25 января.

− Ограничение связано с проведением ремонтных работ на теплотрассе, − объяснили в муниципалитете.

Водителей призвали быть внимательными и смотреть на знаки.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске до конца января ограничат проезд по улицам Крылова и Филатова.

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