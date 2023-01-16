В Новосибирске закрыли проезжую часть улицы Дмитрия Шамшурина

Проезжую часть улицы Дмитрия Шамшурина закрыли в Новосибирске.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Проезжую часть улицы Дмитрия Шамшурина закрыли в Новосибирске. Об этом сообщили в мэрии города.
Речь идет об участке в районе дома №8 на Комсомольском проспекте. Проехать там нельзя будет с 16 по 25 января.
− Ограничение связано с проведением ремонтных работ на теплотрассе, − объяснили в муниципалитете.
Водителей призвали быть внимательными и смотреть на знаки.
Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске до конца января ограничат проезд по улицам Крылова и Филатова.
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