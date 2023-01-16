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НовостиПроисшествия16 января 2023 10:16

Раскрыты подробности отравления четверых детей угарным газом под Новосибирском

Все ребятишки из благополучных семей
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Раскрыты подробности отравления четверых детей угарным газом под Новосибирском.

Раскрыты подробности отравления четверых детей угарным газом под Новосибирском.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Стали известны подробности отравления четверых детей угарным газом в Тогучине под Новосибирском. Сообщалось, что произошло все в доме на двух хозяев 11 января.

– В день, когда случилось ЧП, одна семья была в гостях у другой, – сообщил КП-Новосибирск источник.

Известно, что в больницу после отравления угарным газом попали ребятишки 2017, 2019, 2021, 2022 годов рождения. Все они воспитываются в благополучных семьях. Помощь медиков понадобилась и двум взрослым, которые были в тот день с малышами.

Предварительная версия случившегося – нарушение правил при использовании печи.

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