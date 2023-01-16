Раскрыты подробности отравления четверых детей угарным газом под Новосибирском.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Стали известны подробности отравления четверых детей угарным газом в Тогучине под Новосибирском. Сообщалось, что произошло все в доме на двух хозяев 11 января.
– В день, когда случилось ЧП, одна семья была в гостях у другой, – сообщил КП-Новосибирск источник.
Известно, что в больницу после отравления угарным газом попали ребятишки 2017, 2019, 2021, 2022 годов рождения. Все они воспитываются в благополучных семьях. Помощь медиков понадобилась и двум взрослым, которые были в тот день с малышами.
Предварительная версия случившегося – нарушение правил при использовании печи.
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