В полиции устанавливают обстоятельства отравления четверых детей угарным газом. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В ГУ МВД по Новосибирской области прокомментировали ЧП с отравлением четверых детей угарным газом под Новосибирском. Сообщалось, что произошло все в Тогучине 11 января.

– В настоящее время участковыми уполномоченными полиции устанавливаются все обстоятельства, – сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе полиции.

В ведомстве добавили, что семьи, в которых растут дети, благополучные. Не состоят на учетах.

В больницу также попали с отравлением двое взрослых.

По предварительным данным, произошло ЧП из-за неправильного использования печи.

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