В полиции устанавливают обстоятельства отравления четверых детей угарным газом.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В ГУ МВД по Новосибирской области прокомментировали ЧП с отравлением четверых детей угарным газом под Новосибирском. Сообщалось, что произошло все в Тогучине 11 января.
– В настоящее время участковыми уполномоченными полиции устанавливаются все обстоятельства, – сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе полиции.
В ведомстве добавили, что семьи, в которых растут дети, благополучные. Не состоят на учетах.
В больницу также попали с отравлением двое взрослых.
По предварительным данным, произошло ЧП из-за неправильного использования печи.
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