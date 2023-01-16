Четверо детей отравились угарным газом в Новосибирской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Шестеро человек попали в больницу после отравления угарным газом под Новосибирском. Четверо из них – дети. Произошло ЧП в Тогучине. Об этом сообщили на оперативном совещании в правительстве 16 января.

Как рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области, инцидент случился 11 января в частном жилом доме на двух хозяев. Пострадали ребятишки 2017, 2019, 2021, 2022 годов рождения.

– Пострадавших госпитализировали в Тогучинскую районную больницу с признаками отравления угарным газом легкой и средней степени тяжести, – уточнили в ГУ МЧС по НСО.

Пожара в доме не было. По предварительным данным, отравление произошло из-за неправильной эксплуатации печи.

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