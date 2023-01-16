Видео тушения горящего гаража в Дзержинском районе Новосибирска показали в МЧС

Огонь объял гараж и пристроенное к нему двухэтажное административное здание. Фото: стоп-кадр из видео / ГУ МЧС России по НСО

В МЧС опубликовали кадры тушения пожара в гаражном кооперативе на улице Дзержинского, 89. Напомним, ЧП произошло 15 января.

Огонь объял гараж и пристроенное к нему двухэтажное административное здание. Как сообщали в ГУ МЧС России по НСО, внутри находились 13 единиц автомобильной и строительной техники.

В ЧП никто не пострадал. Площадь пожара составила 400 метров квадратных. Причину возгорания еще предстоит установить.

− По повышенному рангу пожара реагировали 36 человек личного состава и 11 единиц техники, − отметили в ведомстве.

Как видно на ролике, из окон строения шел черный дым. Из некоторых вырывались языки пламени. Сотрудникам МЧС пришлось распиливать дверь, чтобы пробраться внутрь гаража.

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