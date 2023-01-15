Пожар произошел в Дзержинском районе. Фото: скриншот из видео телеграм-канала "ЧП Новосибирск"

В Новосибирске загорелся гараж со строительной техникой. Пожар произошел днем 15 января на улице Дзержинского, 89 в Дзержинском районе.

- Горит здание гаража и пристроенное к нему двухэтажное административное здание. В гараже находилось 13 единиц автомобильной и строительной техники, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Как сообщили в ведомстве, пострадавших нет. Площадь пожара составила 400 квадратных метров.

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