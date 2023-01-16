В Новосибирске вынесли приговор мигранту, который попытался взломать банкомат гвоздодером

Мигрант проведет за решеткой два года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уроженцу Узбекистана, который попытался украсть деньги из банкомата в Новосибирске, вынесли приговор. Об этом сообщили в прокуратуре НСО.

Инцидент произошел 1 июня 2022 года. Ночью 25-летний парень пришел в офис самообслуживания банка. При себе он имел гвоздодер и рюкзак. На голову мигрант надел кофту, а на руки − резиновые перчатки.

При помощи гвоздодера злоумышленник взломал дверь банкомата, после чего приступил ко взлому двери сейфа. Внутри лежала сумма в размере более трех миллионов рублей.

Преступным планам не суждено было сбыться. В помещении сработали охранная сигнализация и «парогенератор тумана». Парень понял, что его могут поймать, и скрылся.

В итоге уроженца Узбекистана поймали. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 30, пунктом «б» части четвертой статьи 158 УК РФ – «Покушение на кражу с незаконным проникновением в иное хранилище в особо крупном размере».

Уголовное дело рассматривал Ленинский районный суд.

− Суд назначил виновному наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, − сообщили в прокуратуре.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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