В Новосибирске мигрант пытался взломать банкомат с гвоздодером и попал в суд

Мужчина решил покрыть долг за игру на ставках. Фото: Источник КП-Новосибирск

В Новосибирске начался суд над 25-летнем гражданином Узбекистана, который пытался взломать банкомат гвоздодером. Подробности сообщили в прокуратуре Ленинского района.

Инцидент случился в ночь на 1 июня 2022 года на улице Курганская. 25-летний мужчина натянул кофту, резиновые перчатки и взломал дверь банкомата с помощью гвоздодера. Он начал взламывать сейф банкомата, когда оператор банка включил сигнализацию и парогенератор тумана.

Злоумышленник сбежал и был задержан полицией через 9 дней. Подозреваемый частично признал вину, пояснив, что хотел забрать всего 50 тысяч рублей и рассчитаться с долгами за игру на ставках. Кредиторы стали требовать долг. Это и толкнуло его на преступление, пояснил он.

Следователи возбудили уголовное дело о попытке кражи с проникновением в хранилище в особо крупном размере. Суд арестовал подозреваемого после задержания, 24 ноября в суде огласили обвинительное заключение.

- Обвиняемый ранее не судим, на учетах не состоял, характеризуется положительно. Живет с сожительницей, за несколько дней до задержания у него родился сын. Статья УК предусматривает до десяти лет лишения свободы за кражу со взломом в особо крупном размере, – сообщил КП-Новосибирск помощник прокурора Ленинского района Виталий Перов.

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