В Новосибирске нашли живым мужчину, похищенного четырьмя неизвестными

В Новосибирске мужчина остался жив после нападения 4 человек. Фото: стоп-кадр АСТ-54.

В Новосибирске нашли живым мужчину, которого накануне похитили четверо неизвестных в Заельцовском районе. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по Новосибирской области.

Как отметили в ведомстве, сейчас жизни и здоровью потерпевшего ничего не угрожает – нападавшие задержаны.

Напомним, на новосибирца напали днем 14 января на улице Охотская.

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