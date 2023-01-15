Следователи начали проверку по факту погибших в Новосибирской области парня и девушки

СК начали проверку.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Новосибирские следователи начали проверку по факту погибших парня и девушки. Напомним, тела ребят нашли в заведенной машине. По одной из версий, они уснули и задохнулись.
- Следственным отделом по Искитимскому району проводится проверка по факту обнаружения в автомобиле двух тел в городе Искитиме, - рассказали КП-Новосибирск в СУ СК РФ по Новосибирской области.
После окончания проверки будет принято процессуальное решение.
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