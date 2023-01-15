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НовостиПроисшествия15 января 2023 10:16

Следователи начали проверку по факту погибших в Новосибирской области парня и девушки

По предварительной информации, они задохнулись выхлопным газом в машине
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
СК начали проверку.

СК начали проверку.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новосибирские следователи начали проверку по факту погибших парня и девушки. Напомним, тела ребят нашли в заведенной машине. По одной из версий, они уснули и задохнулись.

- Следственным отделом по Искитимскому району проводится проверка по факту обнаружения в автомобиле двух тел в городе Искитиме, - рассказали КП-Новосибирск в СУ СК РФ по Новосибирской области.

После окончания проверки будет принято процессуальное решение.

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