Следователи начали проверку по факту погибших в Новосибирской области парня и девушки

СК начали проверку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новосибирские следователи начали проверку по факту погибших парня и девушки. Напомним, тела ребят нашли в заведенной машине. По одной из версий, они уснули и задохнулись.

- Следственным отделом по Искитимскому району проводится проверка по факту обнаружения в автомобиле двух тел в городе Искитиме, - рассказали КП-Новосибирск в СУ СК РФ по Новосибирской области.

После окончания проверки будет принято процессуальное решение.

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