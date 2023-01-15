В Новосибирске вооруженная банда похитила человека. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске задержали группу мужчин за похищение человека. Напомним, что ЧП произошло днем 14 января в Заельцовском районе на улице Охотская.

— Похитителей задержали в районе ЖК «Дивногорский», — рассказал КП-Новосибирск источник.

Как сообщили в СК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по статье похищение человека, совершенное группой лиц с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

- Потерпевший найден, его жизни и здоровью ничего не угрожает, - сообщили в региональном СК.

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