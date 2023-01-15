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НовостиОбщество15 января 2023 4:16

В Новосибирске на Крещение ожидается снег и похолодание

В городе будет работать 6 купелей
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
На Крещение ожидается похолодание.

На Крещение ожидается похолодание.

Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Новосибирске 19 января на Крещение ожидается снегопад и похолодание. Об этом сообщают синоптики сервиса «Яндекс Погода».

Днем температура воздуха составит -12…-14 градусов, а ночью похолодает до -18. Весь день будет идти снег, а ветер подует юго-западный.

По данным сервиса «Gismeteo» днем будет -12 градусов и пасмурно. Скорость ветра достигнет 7 метров в секунду.

Напомним, что КП-Новосибирск публиковала список купелей, которые откроют в городе.

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