В Новосибирске на Крещение ожидается снег и похолодание

На Крещение ожидается похолодание. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Новосибирске 19 января на Крещение ожидается снегопад и похолодание. Об этом сообщают синоптики сервиса «Яндекс Погода».

Днем температура воздуха составит -12…-14 градусов, а ночью похолодает до -18. Весь день будет идти снег, а ветер подует юго-западный.

По данным сервиса «Gismeteo» днем будет -12 градусов и пасмурно. Скорость ветра достигнет 7 метров в секунду.

Напомним, что КП-Новосибирск публиковала список купелей, которые откроют в городе.

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