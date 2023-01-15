В Новосибирске на Крещение ожидается снег и похолодание

На Крещение ожидается похолодание.
Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск
В Новосибирске 19 января на Крещение ожидается снегопад и похолодание. Об этом сообщают синоптики сервиса «Яндекс Погода».
Днем температура воздуха составит -12…-14 градусов, а ночью похолодает до -18. Весь день будет идти снег, а ветер подует юго-западный.
По данным сервиса «Gismeteo» днем будет -12 градусов и пасмурно. Скорость ветра достигнет 7 метров в секунду.
Напомним, что КП-Новосибирск публиковала список купелей, которые откроют в городе.
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