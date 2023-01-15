Поиски завершены. Фото: vk.com/lizaalert_novosib
В Новосибирске завершились поиски 8-летнего мальчика. Как ранее сообщали волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» ребенок сбежал от сестры по пути на тренировку.
- Найден, жив! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске, - кратко прокомментировали ситуацию в группе «ЛизаАлерт».
Напомним, что до сих пор продолжаются поиски 19-летнего Сергея Самковича. Парень ушел из дома 12 января, после ссоры с родными.
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