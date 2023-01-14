В Новосибирске 19-летний парень в балаклаве пропал после ссоры с родными

Парень пропал в Ленинском районе города в четверг, 12 января, после ссоры с родными. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Новосибирске ищут 19-летнего Сергея Самковича. Парень пропал в Ленинском районе города в четверг, 12 января, после ссоры с родными.

— Молодому человеку по ряду причин требуется внимание и забота близких. Сам он вряд ли сможет жить без опеки родных. Парень очень верующий, часто посещает различные храмы. Есть вероятность, что он может находиться около какого-то православного храма, — рассказали КП-Новосибирск в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирск». — Ранее молодой человек уже пропадал, но сам вернулся домой. Сейчас же о нем нет вестей уже двое суток.

Приметы: рост 181 сантиметр, худощавое телосложение, русые волосы, карие глаза. На момент своего исчезновения парень был одет в темно-синюю куртку, черные джинсы, черные кроссовки и черная шапка-балаклава.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может быть Сергей или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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