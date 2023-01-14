Поиски 43-летнего новосибирца с хромотой на левую ногу завершились трагедией

Поиски 43-летнего новосибирца Сергея Семенова завершились трагедией. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

Поиски 43-летнего новосибирца Сергея Семенова завершились трагедией. Об этом сообщили волонтеры, позже к делу подключились следователи.

— Следственным отделом по городу Обь проводится проверка по факту обнаружения тела мужчины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в Следственном комитете по Новосибирской области.

Напомним, мужчина пропал еще 7 декабря. Проживал он в Октябрьском районе, однако в тот день был в районе станции Мочище — помогал знакомым, у которых сгорел дом. Он пропал после того, как сообщил всем, что собирается ехать домой в город.

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