Поиски 43-летнего новосибирца с хромотой на левую ногу завершились трагедией

Поиски 43-летнего новосибирца Сергея Семенова завершились трагедией. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"
Поиски 43-летнего новосибирца Сергея Семенова завершились трагедией. Об этом сообщили волонтеры, позже к делу подключились следователи.
— Следственным отделом по городу Обь проводится проверка по факту обнаружения тела мужчины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в Следственном комитете по Новосибирской области.
Напомним, мужчина пропал еще 7 декабря. Проживал он в Октябрьском районе, однако в тот день был в районе станции Мочище — помогал знакомым, у которых сгорел дом. Он пропал после того, как сообщил всем, что собирается ехать домой в город.
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Местонахождение сибиряка неизвестно с 7 декабря (подробнее).
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