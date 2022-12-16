В Новосибирской области пропал мужчина с хромотой на левую ногу

В Новосибирской области пропал 43-летний Сергей Семенов. Фото: ЛизаАлерт

В Новосибирской области пропал 43-летний Сергей Семенов. Об этом КП-Новосибирск рассказала руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Мужчина не выходит на связь с 7 декабря. По словам Алеси Яблонских, в тот день сибиряк находился в районе станции Мочище – помогал знакомым, у которых сгорел дом.

После этого Сергей сообщил, что едет домой.

− Он проживает в Октябрьском районе Новосибирска. С тех пор его никто не видел. По месту проживания и на работе не появлялся, − сообщила КП-Новосибирск руководитель поискового отряда.

Родные пропавшего забили тревогу и обратились за помощью к волонтерам.

Приметы мужчины: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, темно-русые волосы, карие глаза.

Особые приметы: хромает на левую ногу.

Был одет: предположительно черно-белая камуфляжная куртка, серое трико, черные полуботинки, сине-белая шапка в полоску, черно-красные перчатки.

Если вам известно, где находится Сергей Семенов, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.

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