Глава новосибирского МЧС раскритиковал запрет на крещенские купания

Глава МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов высказался о запрете крещенских купаний.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Глава МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов высказался о запрете крещенских купаний. Ранее такое решение приняла администрация Бердска из-за ОРВИ.
По мнению Орлова, часть людей в любом случае отправится искать необорудованные проруби, проигнорировав запрет. А проконтролировать его исполнение будет сложно.
— Если не можешь что-то предотвратить, надо это возглавить. Давайте оборудуем купели, поставим пост спасателей. Может быть, можно и разместить плакаты с надписями «Мы не рекомендуем вам купаться», — предложил Виктор Орлов на пресс-конференции 13 января.
По мнению главы областного МЧС, использование необорудованных купелей может закончится трагедией.
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