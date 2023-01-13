Глава новосибирского МЧС раскритиковал запрет на крещенские купания

Глава МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов высказался о запрете крещенских купаний. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов высказался о запрете крещенских купаний. Ранее такое решение приняла администрация Бердска из-за ОРВИ.

По мнению Орлова, часть людей в любом случае отправится искать необорудованные проруби, проигнорировав запрет. А проконтролировать его исполнение будет сложно.

— Если не можешь что-то предотвратить, надо это возглавить. Давайте оборудуем купели, поставим пост спасателей. Может быть, можно и разместить плакаты с надписями «Мы не рекомендуем вам купаться», — предложил Виктор Орлов на пресс-конференции 13 января.

По мнению главы областного МЧС, использование необорудованных купелей может закончится трагедией.

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