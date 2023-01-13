«Кричала, чтобы подушки стелили под низ»: жительница Новосибирска помогла подросткам спасти ребенка из горящей квартиры

Ребенок выпрыгнул из горящей квартиры. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Жительница Новосибирска помогла спасти мальчика, выпрыгнувшего из горящей квартиры. Напомним, пожар в доме на улице Бориса Богаткова, 177 произошел 5 января. Мальчик был дома один. Когда квартира загорелась, выпрыгнул с 4 этажа. Спасли ребенка подростки, находившиеся недалеко от места ЧП.

Оказалось, что помогала школьникам соседка с первого этажа, Татьяна. В день пожара она была дома и услышала крики под окнами.

- Я выглянула в окно и увидела, что подростки растянули прямо у меня под окном плед. Я тогда даже не знала, что там пожар. Думала, может, висит кто-то или что-то другое произошло. Я машинально начала выкидывать на улицу подушки и одеяла. Кричала, чтобы их под низ стелили, - рассказала КП-Новосибирск Татьяна, жительница дома.

После женщина увидела, как прыгнул мальчик. Ребенка сразу же завернули в пледы и одеяла.

- Насколько я знаю, это была съемная квартира. Мальчик поставил что-то разогревать на плиту и не уследил. Видела, как хозяйка квартиры вытащила оттуда обгоревшую плиту, - говорит женщина. – С мальчиком сейчас все хорошо.

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