«В окне стоял мальчик и кричал!»: ребёнка, выпрыгнувшего из горящей квартиры, спасли подростки

Данил (на фото слева) вместе с друзьями Васей и Максимом (справа) поймали ребенка. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Редакция КП-Новосибирск нашла героев, спасших мальчика, выпрыгнувшего с 4 этажа из окна горящей квартиры. Напомним, пожар произошел в доме на улице Бориса Богаткова, 177. В квартире был 10-летний школьник с собакой. Неизвестно, чем бы закончилась эта история, если бы не подростки, которые всего на 3 года старше мальчика. Один из школьников – 13-летний семиклассник Данил Шибанов – рассказал, как они спасали ребенка.

- Я живу рядом, стоял у соседнего дома, ждал друга. Когда мы пошли к 177-ому дому, то увидели бабушку, которая просила вызвать пожарных. Мой друг вызвал пожарных и скорую, а мы побежали к высотке. В окне стоял мальчик, тоже просил вызвать пожарных и просил помощи. Жители дома с верхних этажей скинули пледы, крикнули нам натягивать их, - рассказал КП-Новосибирск Данил.

Данил (на фото в центре) вместе с друзьями Васей (слева) и Максимом спасли ребенка. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Ребята не растерялись: схватили пледы и начали их растягивать под окном.

- Нам помогали ещё несколько человек. Один плед постелили на снег, 3 пледа соединили - нам с другом Васей помогал мальчик из моей школы - Максим, - говорит Данил. – Но не все подошли к нам: кто-то просто снимал на телефон.

Когда пледы были готовы, нужно было уговорить ребенка спрыгнуть.

- Мы начали кричать мальчику прыгай, соседи с верхних этажей тоже кричали ему прыгать, - описывает происходившее Данил. - Мальчик сначала скинул телефон, потом прыгнул сам. Он упал в плед, который мы держали.

Когда ребенок оказался в пледах, он не плакал:

- Первое, что сказал: «Я жив, спасибо большое!», - передает слова ребенка Данил. И добавляет, что героями себя они с друзьями не считают. – В этой ситуации было не до этого – думать, герой ты или нет. Было страшно не поймать мальчика.

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