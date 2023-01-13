В Новосибирске возбудили уголовное дело после того, как хозяин хаски сломал школьнице нос

Мужчина сломал школьнице нос. Фото: предоставлено родными пострадавшей девочки

В Новосибирске возбудили уголовное дело после того как хозяин хаски напал на 16-летнюю школьницу. Напомним, произошло всё днём 11 января. Девочка вышла погулять со своим йоркширским терьером, когда на её собачку набросилась хаски. Юная хозяйка отбила у большой собаки своего питомца и сделала замечание её хозяину насчёт выгула собак без поводка. В ответ на что мужчина стал оскорблять девочку, избивать поводком, а потом ударил кулаком в лицо и сломал нос.

— По требованию прокурора дознавателем полицией возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», — сообщили в областной прокуратуре.

Прокуратура также проводит проверку по данному факту.

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