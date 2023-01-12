«Она просто сделала замечание»: в Новосибирске хозяин хаски избил школьницу поводком и сломал ей нос

Мужчина сломал девочке нос, а его собака покусала ее йорка. Фото: предоставлено семьей пострадавшей

В Новосибирске хозяин хаски напал на школьницу, выгуливавшую своего йоркширского терьера. Произошел инцидент 11 января около дома № 73 на улице Лейтенанта Амосова.

— Примерно в полдень моя 16-летняя сестра вышла гулять с нашим йорком. И не успела она зайти за угол, как на нашего песика напала достаточно крупная хаски. Она была без намордника и без поводка, повалила нашего йорка на землю, стала вгрызаться в него. Сестра бросилась его защищать: благо, наша собака была в комбинезоне и сильно не пострадала, — рассказала КП-Новосибирск старшая сестра пострадавшей девушки. — Но вот потом появился хозяин хаски с поводком в руке. Моя сестра сделала ему замечание насчет того, что больших собак надо выгуливать на поводке. Он явно в неадекватном состоянии и начал ее оскорблять.

После этого девочка направилась в сторону подъезда, но мужчина догнал ее, прижал к стене и ударил кулаком в лицо, продолжая оскорблять и угрожать.

— Плохо, что рядом в тот момент никого не оказалось. По словам сестры, было только несколько бабушек — они посмотрели на это все и ушли. А мужик тот спокойно ушел. Сестра тоже добралась до дома, мы сразу вызвали скорую и полицию, — пояснила сибирячка. — У сестры в итоге перелом носа со смещением, скорее всего, понадобится операция. Не говоря уже о моральном ее состоянии…

Хозяина хаски полиция нашла в тот же день: оказалось, что он живет в доме неподалеку. Семья пострадавшей девушки написала на него заявление в полицию.

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