Новосибирцу вернули деньги за купленную пихту с полчищами жуков

Ствол пихты облепили жуки разных размеров. Фото: предоставлено Кириллом

Жителю Новосибирска Кириллу Васильеву вернули деньги за купленную пихту, с которой через некоторое время поползли жуки. Об этом сам мужчина рассказал КП-Новосибирск.

Напомним, все началось с того, что семья сибиряка приобрела пихту Нордмана в местном флористическом центре. Дерево оставили на хранение до 17 декабря. Стоила пихта 5200 рублей.

В указанный день Кирилл забрал дерево и поставил его в своей квартире. Поначалу все было нормально – зеленая красавица радовала глаз. Но под Рождество пихта вдруг ожила. Ствол ее облепили жуткие жуки разных размеров. Возвращать деньги за товар компания отказалась, заявив, что прошло уже 14 дней.

После освещения проблемы в СМИ флористический центр передумал и пошел навстречу.

− Сказали, что пересмотрели нашу ситуацию и готовы вернуть деньги. Вчера вернули 5200. Также попросили удалить негативный отзыв с 2гис и «Флампа». Взамен мне предложили подарочную карту на 1000 рублей. Это как плевок в мою сторону. Я отказался и сказал, чтобы не позорились с таким предложением, − рассказал КП-Новосибирск Кирилл Васильев. – Хочу, чтобы в любом случае данную компанию проверили. Не только я получил такой подарок в виде жуков на Рождество, но и другие люди в прошлом году.

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