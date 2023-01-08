Купил в магазине деревце, а потом из него полезло это: квартиру сибиряка атаковали полчища жуков с пихты

На стволе дерева новосибирец заметил полчища жуков. Фото: предоставлено Кириллом

Житель Новосибирска Кирилл Васильев купил пихту в местном флористическом центре. Некоторое время деревце радовало семью мужчины, создавая праздничное настроение. Однако потом из него полезли жуткие насекомые – клопы и пауки. Кирилл решил привлечь к ответственности продавца, однако ничего не добился. КП-Новосибирск пообщалась с сибиряком и выяснила подробности истории.

НЕПРИЯТНЫЙ СЮРПРИЗ

− Пихту Нордмана мы приобрели 8 декабря, но решили оставить ее на хранение в центре до 17 числа. За все мы отдали чуть больше пяти тысяч. Мы сразу спросили – пихта будет храниться должным образом, не осыплется? Нам сказали, что все нормально, − рассказал КП-Новосибирск Кирилл Васильев. – 17 декабря мы забрали дерево и поставили у себя в квартире. Никаких жуков не заметили, ствол был чистый.

Но под Рождество дерево вдруг ожило. Вечером 6 января жильцы пришли в ужас, заметив по всей квартире жуков. Новосибирцы начали искать, откуда взялись насекомые – поиски привели к пихте.

− Я решил осмотреть ствол дерева. А там все усыпано жуками! И маленькими, и большими. Даже паука там увидел, он уже успел сплести паутину на звезде, − рассказал КП-Новосибирск Кирилл. – Когда полностью разобрали дерево и начали вынимать из подставки с водой, увидели отвратительную картину – в самом низу ствола было что-то наподобие коконов.

Вот такой ужас ждал новосибирцев дома. Фото: предоставлено Кириллом

ОТКАЗАЛИСЬ ВОЗВРАЩАТЬ ДЕНЬГИ

Данная ситуация шокировала Кирилла. Он решил позвонить во флористический центр и рассказать о проблеме.

− Они мне сказали прислать претензию на Вотсап. Я им туда написал, фотографии сбросил, приложил чек покупки дерева. На что они мне ответили: «Извините, прошло 14 дней, товар был надлежащего качества, да и вообще растения возврату не подлежат». Но как можно говорить о «надлежащем качестве», если на дереве было полно личинок жуков? Я спросил, кто будет забирать дерево и оплачивать санитарную уборку? В центре заявили, что все их пихты завезены по санитарным сертификатам, скинули мне сертификат. Наша пихта родом из Дании, через Казахстан была ввезена. В итоге возвращать деньги они отказались, − сообщил КП-Новосибирск Кирилл Васильев.

Мужчина не стал опускать руки и написал жалобы в новосибирские Роспотребнадзор и Россельхознадзор:

− Я считаю, что продавец должным образом не обработал дерево. Получается, люди привезли домой пихту, а с нее посыпались жуки… Этот флористический центр должен называться «Жук в каждый дом» после такого, – негодует сибиряк.

На стволе были не только клопы, но и паук. Фото: предоставлено Кириллом

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

КП-Новосибирск пообщалась с биологом Алексеем Яновским и узнала, что за насекомые могли подпортить настроение новосибирцам.

− В данном случае мы имеем дело с травяными клопами. У всех клопов при прикосновении к ним характерный запах. Оптимисту он напоминает запах коньяка. Травяные клопы не опасны для человека. Но такое «обременение» покупной новогодней ели конечно же неприятно, − подчеркнул в разговоре с КП-Новосибирск эксперт. – На стадии молодых особей клопы зимуют в кронах пихт. От гибели на морозе их спасает природный антифриз, а именно глицерин, который замещает в тканях беспозвоночных воду перед наступлением зимы. В теплом помещении клопы очнулись и стали активными, поползли по квартире.

На звезде даже образовалась паутина. Фото: предоставлено Кириллом

ОФИЦИАЛЬНО

КП-Новосибирск направила запросы с Роспотребнадзор и Россельхознадзор с просьбой дать оценку этой истории. Прав покупатель или продавец?

А еще мы пообщались с юристом Константином Зиновьевым и узнали, есть ли шанс у Кирилла вернуть деньги.

− Возможно, в коре были личинки насекомых, которые проснулись, когда дерево отогрелось. Здесь можно было бы обратиться с иском в суд. Но для этого нужно провести экспертизу, чтобы определить истинную причину появления насекомых. То есть необходимо доказать, что жуки попали в дом вместе с елью, а не из квартиры. Но раз дерево уже на помойке, ничего доказать не получится. То есть изначально нужно было устанавливать причинно-следственную связь между насекомыми и самим деревом, - рассказал КП-Новосибирск юрист.

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