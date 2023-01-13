Инфекционист из Новосибирска Поздняков рассказал об особенностях нового субварианта коронавируса «Кракен»

Инфекционист рассказал о симптомах нового штамма коронавируса. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В России зарегистрировали первый случай заражения «Кракеном» – новым субвариантом коронавируса. Заболевший – житель Пензенской области. И хоть очаг заражения далек от Новосибирска, ученые считают, что новый штамм может быстро распространиться. Как определить у себя симптомы заразы, рассказал врач-инфекционист Андрей Поздняков.

– Абсолютно никакой специфичности для данного штамма нет – это лихорадка и температура до 38 градусов, боли в мышцах и суставах разной степени выраженности, ринит, кашель, головная боль, слабость, проявления интоксикации и потливость, – объясняет врач.

От других субвариантов «Омикрона» «Кракен» отличает еще большая заразность. Он может заражать людей в два раза быстрее, чем изначальный штамм.

– Условно говоря, один заболевший человек заражает 10, при «Омикроне» это соотношение было 1 к 5, – уточнил Андрей Поздняков.

При этом болезнь все еще похожа на ОРВИ и не становится настолько тяжелой, как первые штаммы коронавируса. Кроме того, «Кракен» хорошо адаптируется к антителам. Им могут заразиться даже пациенты, переболевшие «Омикроном».

Напомним, ранее вирусолог Сергей Нетесов рассказывал о том, что прививку ставить все равно нужно – вакцинированный человек перенесет любой вариант коронавируса гораздо легче.

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