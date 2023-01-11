Вирусолог Нетесов предупредил новосибирцев о новом субварианте коронавируса «Кракен»

Вирус опасен для тех, кто забыл про ревакцинацию. Фото: Олег ЗОЛОТО

Новосибирцам грозит неизведанный «Кракен». Так прозвали новый субвариант коронавируса XBB.1.5, который еще не добрался до России. Однако ученые уверены – к нам он точно попадет, и нужно к этому подготовиться. Об этом КП-Новосибирск сообщил заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии ФЕН НГУ, академик РАН Сергей Нетесов.

– Мой прогноз – этот субвариант не будет опаснее предыдущих. Эволюция вирусов обычно ведет к уменьшению их патогенности, – объяснил Сергей Нетесов.

Вирус может оказаться таким же заразным, но резкого увеличения смертности, скорее всего, не будет. При этом ученый акцентирует внимание на ревакцинации: сделать «Кракена» менее опасным поможет Спутник V. Ставить прививку лучше раз в полгода, в крайнем случае раз в 9 месяцев.

Под защитой вакцины человек не будет страдать от тяжелых последствий, даже если заразится новым субвариантом. И перенесет болезнь намного легче, чем не привившийся пациент.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber