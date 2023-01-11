Вирусолог Нетесов предупредил новосибирцев о новом субварианте коронавируса «Кракен»

Вирус опасен для тех, кто забыл про ревакцинацию.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Новосибирцам грозит неизведанный «Кракен». Так прозвали новый субвариант коронавируса XBB.1.5, который еще не добрался до России. Однако ученые уверены – к нам он точно попадет, и нужно к этому подготовиться. Об этом КП-Новосибирск сообщил заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии ФЕН НГУ, академик РАН Сергей Нетесов.
– Мой прогноз – этот субвариант не будет опаснее предыдущих. Эволюция вирусов обычно ведет к уменьшению их патогенности, – объяснил Сергей Нетесов.
Вирус может оказаться таким же заразным, но резкого увеличения смертности, скорее всего, не будет. При этом ученый акцентирует внимание на ревакцинации: сделать «Кракена» менее опасным поможет Спутник V. Ставить прививку лучше раз в полгода, в крайнем случае раз в 9 месяцев.
Под защитой вакцины человек не будет страдать от тяжелых последствий, даже если заразится новым субвариантом. И перенесет болезнь намного легче, чем не привившийся пациент.
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