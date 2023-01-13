В полиции проводят проверку после того, как в Новосибирске мужчина избил школьницу поводком. Фото: предоставлено пострадавшей.

В полиции проводят проверку после ЧП в Калининском районе Новосибирска. Ранее КП-Новосибирск писала, что на улице Лейтенанта Амосова мужчина, выгуливающий хаски, избил 16-летнюю девочку. Правоохранители установили агрессора.

– Им оказался ранее судимый 37-летний житель г. Бердска. В тот день мужчина приехал к знакомой и пошёл гулять с её собакой. Установлено, что во время прогулки между ним и девочкой возник конфликт, в ходе которого гражданин нанес девочке удар по лицу. Потерпевшая обратилась за медицинской помощью, – рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.

В полиции устанавливают обстоятельства случившегося. Уже опрошены участники конфликта. Девочке выдали направление на судмедэкспертизу. После нее в МВД примут процессуальное решение.

Напомним, на йорка, с которым гуляла 16-летняя девочка набросилась хаски. Подросток сделала мужчине, который был с крупной собакой, замечание. Сказала, что больших псов надо выгуливать на поводке. Тот в ответ на это пришел в ярость. Избил девочку поводком и сломал ей нос, ударив кулаком по лицу.

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