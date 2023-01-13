Мэр Новосибирска поддержал возвращение ледовых горок во дворы

В новосибирские дворы могут вернуться ледовые горки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть считает, что в закон о размещении ледовых горках внесут поправки. О явной ошибке в составлении требований для строительства зимних аттракционов градоначальник сообщил в ходе часа прессы в пятницу, 13 января.

– Хотели хорошего, хотели обезопасить детей. Но в результате настолько ужесточили требования, что сегодня ни одна управляющая компания не имеет возможности построить во дворе эту горку, – высказался Анатолий Локоть.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что по нормативам горки выше 40 сантиметров считаются аттракционами, а для них нужна особая документация. Депутаты и общественники города подали петицию, чтобы горки снова вернулись во дворы.

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