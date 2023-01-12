Бастрыкин поручил провести проверку после того, как дом в Новосибирске затопило нечистотами

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку после того, как подвал дома в Новосибирске затопило канализационными стоками. Фото: "Инцидент Новосибирск"

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку после того, как подвал дома в Новосибирске затопило канализационными стоками. Напомним, произошла история по адресу Индустриальная, 15.

Жители дома жаловались на безразличие к их проблеме со стороны ответственных служб.

— Александр Бастрыкин поручил и. о. Руководителя СУ СК России по Новосибирской области Антону Бадулину провести проверку по озвученной в публичном пространстве ситуации и представить подробный доклад о ее ходе и результатах, а также принимаемых мерах к восстановлению прав граждан, — сообщили в Приёмной Председателя СК России.

По словам жителей дома, затопленный нечистотами подвал доставляет неудобства не только неприятным запахом. Из-за этого в доме выступает конденсат, в подъезде гниют двери, портится шифер на кровле. В целом, утверждают жильцы, из-за проблемы рушится фасад здания.

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