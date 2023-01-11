«Жуткая вонь и сырость!»: в Новосибирске подвал многоквартирного дома затопило нечистотами

В Новосибирске подвал многоквартирного дома затопило нечистотами. Фото: "Инцидент Новосибирск".

В Новосибирске коммунальная авария произошла в доме 15 на Индустриальной улице. Там подъезд многоквартирного дома затопило нечистотами. Жильцы страдают от отвратительных последствий проблемы. А ответственные службы, говорят новосибирцы, не реагируют на их беду. Об этом горожане заявили в соцсети.

– Подвал тонет в нечистотах с 3-го января, на вызов не реагировала аварийная служба, видимо ждали, когда ЖЭУ выйдет с праздников и разгребет проблему самостоятельно. В ЖЭУ о проблеме знают более года. Сотрудники сами установили пластиковую заглушку на ревизионное окно на выходе канализационного стояка из дома. Однако её регулярно выбивает. Затем дня три на устранение уходит, а нечистоты впитываются в землю под домом и высыхают на поверхности слоем. В подъезде из-за этого царит жуткая вонь и стоит сырость! – рассказали жильцы дома в группе «Инцидент Новосибирск».

Новосибирцы утверждают, что в ЖЭУ предложили им самостоятельно вычерпывать нечистоты ведерком или деревянным чопиком. Помимо нечистот, говорят жильцы, каждую весну подвал заливает талыми водами.

В доме выпадает конденсат, из-за чего в подъезде гниют двери, портится шифер на кровле. В целом, утверждают жильцы, из-за проблемы рушится фасад здания.

– А капитальный ремонт нашего дома откладывается на последнюю очередь из-за якобы большой задолженности по взносам, не взирая на удручающую степень износа всего! – добавили новосибирцы.

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