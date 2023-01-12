Под Новосибирском дотла сгорел частный дом

При пожаре никто не пострадал. Фото: кадр из видео

Под Новосибирском в Барабинске дотла сгорел частный дом. Произошло ЧП вечером в четверг, 12 января. Информация об этом появилась в паблике ВКонтакте «Новости дня Каинск Барабинск».

По словам очевидцев, обошлось без пострадавших.

Напомним, что из-за замыкания проводки в Ленинском районе Новосибирска сгорели три частных дома. Пожар начался на крыше одном из них, а потом перекинулся на соседние дома. Площадь пожара составила 300 квадратов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер