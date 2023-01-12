Названа причина пожара, уничтожившего 3 частных дома в Новосибирске. Фото: ГУ МЧС НСО.
Стала известна предварительная причина пожара, который уничтожил 3 частных дома на улице 3-я Кустарная в Новосибирске. Ее КП-Новосибирск назвали очевидцы.
– Все началось с замыкания проводки на крыше одного из домов. Уже с него огонь перекинулся на другие два дома, – сообщили очевидцы на условиях анонимности.
Жильцы успели выбежать из горящих строений. Никто не пострадал. Площадь пожара составила 300 квадратов.
– Погорельцы разместились у родственников, – добавили очевидцы.
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