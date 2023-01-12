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НовостиОбщество12 января 2023 14:27

В Новосибирске из-за мороза в небе появились световые столбы

Сибиряки начали делиться фото природного явления в соцсетях
Надежда КАСЬЯНОВА
В небе над Академгородком появились световые столбы. Фото: предоставлено читателем

В небе над Академгородком появились световые столбы. Фото: предоставлено читателем

Жители Новосибирска стали свидетелями необычного природного явления. Из-за мороза в небе над Академгородком и его окрестностями появились световые столбы.

Световые столбы появились из-за мороза. Фото: предоставлено читателем

Световые столбы появились из-за мороза. Фото: предоставлено читателем

По словам очевидца, зрелище очень красивое. Особенно для тех, кто в детстве прогуливал физику и не знает, как образуются световые столбы.

Их можно увидеть в Академгородке и окрестностях. Фото: предоставлено читателем

Их можно увидеть в Академгородке и окрестностях. Фото: предоставлено читателем

Эксперты объясняют это явление как вертикальная полосу, идущую от источника света вверх. Появляются световые столбы из-за ледяных кристаллов в облаках, которые отражают свет под определенным углом.

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