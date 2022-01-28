Над Новосибирском появились «световые столбы»: синоптики рассказали, с чем это связано

Световые столбы особо частое явление при низких температурах. Фото: соцсети

В Новосибирске зимой часто можно заметить такое явление, как «световые столбы». Это буквально вертикальная полоса, идущая от источника света вверх. Появляются они из-за ледяных кристаллов в облаках, которые отражают свет под определенным углом. Как раз такое явление засняли жители Академгородка и выложили в сеть.

— Если свет в виде таких цветных столбов, то это воздух явно в ионизированном состоянии. Такое может быть из-за очень низких температур — тогда, от преломления света, действительно возникает что-то вроде северного сияния, — рассказал КП-Новосибирск дежурный синоптик Западно-Сибирского Гидрометцентра.

Напомним, что новосибирцы наблюдают не только световые столбы, но и вертикальную радугу, которая образуется точно также — из-за преломления света.

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